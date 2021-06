Diano Marina. “Diano Colleziona” la manifestazione in programma domenica 6 Giugno trasloca dalla location inizialmente prevista in via Petrarca e via Santa Caterina da Siena a piazza Martiri della Libertà e in corso Roma, nel tratto compreso fra la piazza stessa, via Colombo e via Umberto Novaro.

Lo stabilisce una ordinanza del comandante della polizia municipale Franco Mistretta.

Foto 2 di 2



Il provvedimento prevede la sospensione delle ordinanze del 2020 e del 2017 limitatamente alla parte riguardante l’istituzione di una Ztl in piazza Martiri della Libertà, il divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ad esclusione dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione in piazza Martiri (per tutta la sua estensione ), nel tratto di corso Roma compreso fra piazza Martiri della Libertà, via Colombo e in via Umberto Novaro.