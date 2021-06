Diano Cambia aderisce a Diano Domani con Francesco Parrella sindaco

Diano Marina. Diano Cambia, gruppo nato alcuni mesi fa per traguardare la scadenza elettorale amministrativa del 2021 comunica di aderire al progetto di “Diano Domani”.

Fanno sapere quelli di Diano Cambia «Lo facciamo da cittadini di area moderata di centrodestra, nuovi della politica o che da tempo non partecipano alla vita pubblica, ma che amano profondamente la propria terra. Lo facciamo con passione e determinazione, perchè questo non è il momento di dividersi come successo in passato ma quello di stare uniti per un obiettivo importante: far rinascere Diano più forte, più competitiva, più solidale e più bella di prima. Nella persona di Francesco Parrella ritroviamo la competenza, la serietà, la forza ed il coraggio del Sindaco che serve avere oggi per cogliere nuove opportunità e per far vincere alla nostra comunità le nuove sfide che ci attendono. Al suo fianco, ogni giorno, ogni ora, stiamo immaginando la Diano di domani e le azioni da mettere in campo per fare della nostra casa un luogo ancor più bello in cui vivere e lavorare».