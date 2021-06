Sanremo. Due sardi, due che con la maglia biancozzurra della Sanremese hanno vinto il premio come miglior giocatore, nel rispettivo ruolo, della Serie D.

Stiamo parlando del portiere Marco Manis e del centrocampista Andrea Demontis. Il riconoscimento nasce dal voting “D club”, organizzato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con il “Corriere dello Sport” e “Tuttosport”. Grazie ai voti della rete e di una giuria di esperti, il concorso ogni anno celebra i migliori giocatori della quarta serie ruolo per ruolo, l’under più interessante e il miglior tecnico. Non è una cosa da poco, visto che la “D” ha 9 gironi da 18 squadre, per un totale di 162 formazioni.

L’estremo difensore, vera e propria saracinesca con i piedi da centroavanti, originario di Serramanna nella provincia del Sud Sardegna, ha conquistato il trofeo nella stagione calcistica 2018/2019, nella Sanremese a guida Alessandro Lupo, l’anno che giunse seconda alle spalle della corazzata Lecco. «E’ stato probabilmente il mio miglior campionato – spiega Manis – e sicuramente l’aver indossato i colori biancoazzurri ha aiutato nella conquista del premio, credo il più importante della mia carriera».

Nato nel 1983 e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cagliari, dove ha fatto anche qualche panchina in Serie A e B, il portiere è una vecchia conoscenza del calcio ponentino. Nelle stagioni 2005/2006 e successiva, prima con l’Olbia e poi con il Nuoro, ha affrontato la Sanremese nell’allora Serie C2. Più recentemente è stato tra i pali dell’Argentina, nella storica annata dei play off in Serie D, con Nicola Ascoli in panchina. Era il campionato 2015/2016 e Manis rimarrà con gli armesi ancora un anno. Ora gioca nel Carbonia in Serie D.

Chi invece ha giocato quest’anno nella Sanremese, alla sua seconda stagione, è il talentuoso centrocampista Demontis, fresco vincitore del premio come migliore nel suo ruolo di tutta la quarta serie nazionale. Se per i portieri il numero di avversari con il quale contendersi il trofeo è relativamente limitato, circa 250 giocatori, per il centrocampo i numeri schizzano in alto, sfiorando il migliaio di possibilità di voto. «Un premio importantissimo – commenta il calciatore – vinto in una delle piazze più blasonate della categoria, dove mi sono trovato circondato da professionisti, giocatori, mister, società ed addetti ai lavori».

Demontis è un classe 1995 e anche lui, dopo una breve parentesi nel Selargius 91, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Cagliari. Nato e cresciuto nel capoluogo sardo, il centrocampista, partendo dal ritiro pre campionato 2013-2014 era stato aggregato alla prima squadra rossoblù a guida Diego Lopez. Dopo diverse stagioni nei professionisti, nel San Marino e nel Melfi, è arrivato a Sanremo nella stagione 2019-2020, con in panchina il solito Ascoli. Nonostante il blocco dovuto alla pandemia, in quel campionato Demontis ha siglato 5 reti. Quest’anno, prima volta nella sua carriera, è andato in “doppia cifra”, gonfiando la rete 11 volte. Marco ed Andrea si conoscono e si stimano . Nel 2017, si sono allenati anche per qualche mese insieme.