Delegazione di Studenti Democratici Europei in vista a Ventimiglia

Ventimiglia. Una delegazione di Studenti Democratici Europei (Eds), guidata dal presidente Carlo Angrisano, è stata ricevuta stamane dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino nell’ambito di una visita dell’associazione politica studentesca e giovanile nella città di confine, di cui è originario Francesco Sismondini, fratello del consigliere comunale di minoranza Gabriele, e appartenente al Partito Popolare Europeo a cui fa capo Eds.

Oltre ai giovani appartenenti al gruppo, a Ventimiglia è giunto anche l’ammiraglio Giuseppe Angrisano.

«Oggi siamo stati ospiti di Studi Centro (di cui Francesco Sismondini è portavoce nazionale, ndr) in questa città europea, città frontaliera in cui si parla di scambi culturali tra Italia e la Francia, due dei paesi più importanti d’Europa e abbiamo incontrato il sindaco che ci ha spiegato tutti i progetti per i giovani, per gli studenti e quelli amministrativi per questa bellissima città», ha dichiarato Carlo Angrisano.