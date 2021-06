Imperia. E’ ufficialmente iniziata, venerdì scorso con il primo incontro pubblico, l’estate astronomica di Stellaria. Nei 16 eventi, programmati in questo 2021, il pubblico potrà scoprire i meravigliosi panorami del cielo stellato.

«Dalle spiagge di Bordighera e Ospedaletti o dalle alture di Sanremo, per avere un “assaggio”, o in alta montagna, a Langan (Castelvittorio) per passare un’intera sera sotto un cielo buio, ormai raro, e immergersi pienamente nella bellezza del cosmo. Le attività saranno guidate da astronomi e da appassionati che accompagneranno il pubblico alla scoperta di stelle, costellazioni, pianeti ed in emozionanti osservazioni attraverso i telescopi» – fa sapere l’associazione Stellaria.

«Nonostante le difficoltà l’associazione Stellaria non si è mai fermata, grazie agli eventi online sulla sua pagina Facebook (osservatorio.sideralmente) e alle attività con i ragazzi delle scuole, in particolare con il “Club di Astronomia” organizzato insieme al Liceo Aprosio di Ventimiglia. E proprio in vista della ripresa degli eventi dal vivo l’assemblea ha approvato un piano di investimenti per rendere sempre migliore l’esperienza del pubblico e fare dell’astroturismo una valida e consistente aggiunta alle proposte turistiche del Ponente Ligure.

Per garantire un miglior svolgimento delle attività, e rispettare tutte le normative vigenti, gli eventi saranno a numero chiuso e con possibilità di prenotare il proprio turno. Per informazioni e prenotazione è possibile inviare un messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 o consultare la pagina: http://www.astroperinaldo.it/calendario-aperture/» – dice l’associazione Stellaria.