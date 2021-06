Dal 15 giugno prende il via il primo Torneo sociale giallo di tennis Lions Sanremo Matutia a favore dei cani guida

Sanremo. Prenderà il via dal 15 giugno, alle 18.30, il primo Torneo sociale giallo di tennis Lions Sanremo Matutia, ad estrazione maschile e femminile. L’intero ricavato verrà devoluto alla Scuola Cani Guida di Limbiate, che da tempo addestra cani regolarmente assegnati ai non vedenti.

L’evento del circolo Tennis Sanremo, organizzato dal Lions Sanremo Matutia a favore dei cani guida Lions, si terrà fino al 25 giugno sui campi da gioco in terra rossa in corso Matutia 28 a Sanremo e in corso Regina Margherita 3 ad Ospedaletti.

La finale con premiazione sarà il 25 giugno alle 18. Per l’occasione verrà servito un rinfresco ai partecipanti presso il ristorante Galeone, offerto dall’hotel Principe di Sanremo.

Per informazioni contattare lo 0184 661776.