Dal 1 luglio due coppie di treni Frecciabianca sulla tratta Milano-Ventimiglia, la soddisfazione di Assoutenti

Ventimiglia. Soddisfazione da parte di Assoutenti per la decisione di Trenitalia di istituire a partire dal 1 luglio due coppie di treni Frecciabianca sulla tratta Milano-Ventimiglia, allo scopo di favorire la ripresa del turismo estivo verso le località turistiche/balneari.

«Con tale decisione Trenitalia accoglie la richiesta presentata da Assoutenti e dai comitati di pendolari federati alla nostra associazione – spiega il presidente Furio Truzzi – Lo scorso aprile avevamo lanciato l’allarme sul caos trasporti in Liguria in vista del periodo estivo, segnalando le difficoltà sul fronte dei collegamenti ferroviari verso le località turistiche della Liguria».

«Grazie all’incremento dei treni disposto da Trenitalia, i turisti potranno facilmente raggiungere le destinazioni liguri approfittando dell’offerta Frecciabianca della società, ma ancora non basta – prosegue Truzzi – Chiediamo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) di fare la sua parte, attivandosi per garantire almeno un altro collegamento Intercity dalla Lombardia alla Liguria, in modo da incrementare l’offerta per i turisti e incentivare il turismo in regione, e ci batteremo perché il servizio rimanga in vigore tutto l’anno».