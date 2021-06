Da operaio serramentista a scaffalista, le offerte di lavoro dei centri per l’impiego della provincia di Imperia

Imperia. Clicca qui per consultare le offerte di lavoro dei centri per l’impiego della provincia di Imperia.

Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessati in possesso di tutti i requisiti richiesti potranno effettuare le candidature attraverso la registrazione al sito http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it. Se non fosse possibile, inviando il proprio curriculum aggiornato in formato Word o Pdf all’indirizzo mail del CPI di riferimento dell’offerta:

CPI Imperia cpi.imperia@regione.liguria.it

CPI Sanremo cpi.sanremo@regione.liguria.it

CPI Ventimiglia cpi.ventimiglia@regione.liguria.it

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Incrocio CPI Imperia Tel. 010.2893614/624

Ufficio Incrocio CPI Sanremo Tel. 010.2893658/660

Ufficio Incrocio CPI Ventimiglia Tel. 010.2893681.