Imperia. «Fra coloro che mi aiutarono nella mia “storiaccia” all’interno delle Istituzioni, spicca la presenza di Igor Boni, dell’Associazione Adelaide Aglietta di Torino. Ora Igor Boni, presidente di Radicali italiani, è candidato torinese alle primarie del centrosinistra, che si svolgeranno nei giorni di sabato 12 e domenica 13 giugno». Lo dichiara Gian Piero Buscaglia, attuale segretario dei radicali di Imperia che per sostenere la candidatura di Boni, con il singolare mezzo di trasporto, un’Ape Piaggio furgonata di colore rosso intende raggiungere Torino passando per il Colle di Nava, transitando per Ormea, Ceva, Mondovì, Fossano, Marene, Carmagnola, Villastellone, Moncalieri.

Buscaglia, segretario del Gruppo Radicale Adele Faccio GRAF con il suo Ape Piaggio è reduce dalle lotte contro l’ospedale unico e pro centro migranti intemelio.

Nelle foto alcune tappe dell’avventura, con il mezzo già predisposto alla campagna elettorale di Igor Boni per le primarie del centrosinistra torinese. A Fossano, il segretario di Radicali-Cuneo, Filippo Blengino, ha salutato il passaggio del compagno ligure, all’insegna del classico «Arrivano i nostri!».