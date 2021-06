Sanremo. Pesce fresco locale e piatti preparati al momento, all’insegna della qualità. L’Osteria del Marinaio, celebre ristorante nel cuore della Città dei Fiori, è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti della buona cucina di mare, realizzata a regole d’arte.

Sapori delicati ed eccellenze ittiche del territorio caratterizzano le portate, davvero abbondanti, preparate dalle sapienti mani degli chef dell’Osteria del Marinaio, tra cui spiccano i crudi, i primi come i tagliolini all’astice, gli spaghetti alle vongole, i paccheri con i frutti di mare, ma anche il fritto di paranza e il pescato del giorno, cucinato alla ligure, al sale o alla griglia.

La clientela, oltre che nella storica sede di via Gaudio, potrà gustare il proprio pranzo o la propria cena nella nuova ala del ristorante, con annesso dehor, situata in piazza Bresca, a soli pochi passi dal famoso obelisco dell’omonimo “Capitan”, centro della movida sanremese. Qui potrete trascorrere un momento indimenticabile, coccolato da un personale sempre attento ad ogni esigenza.

L’Osteria del Marinaio si trova in via Gaudio 30 e in piazza Bresca, nel periodo estivo è aperto tutti i giorni ad eccezione del lunedì a pranzo.

Per informazioni chiamare il numero 0184 533354, visita la pagina Facebook Osteria del Marinaio o Instagram osteriadelmarinaio.

