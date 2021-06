Imperia. Si chiama “Ergolift“, l’innovativo strumento dedicato agli utenti con riduzione della capacità motoria, in grado di salire e scendere le scale in totale sicurezza, di cui è dotata la Croce d’Oro di Cervo grazie a un contributo di Fondazione Carige.

«Con Ergolift -spiegano i volontari – miglioreremo la mobilizzazione degli utenti attraverso scale di abitazioni, di strutture sprovviste di ascensori o dei vicoli tanto suggestivi quanto impervi dei nostri centri storici durante le operazioni di soccorso e trasporto sanitario. Useremo Ergolift anche per la mobilità assistita a fini turistici e ricreativi, in sinergia con le altre associazioni del settore e con le istituzioni locali. Partiremo questa estate con il servizio di supporto per utenti disabili in occasioni delle importanti manifestazioni del Comune di Cervo, come “Cervo.. ti Strega” ed il Festival Internazionale di Musica da Camera, rendendo così il nostro borgo tra i più accessibili oltre che i tra più belli d’Italia».

Sottolinea Giacomo Raineri, vicepresidente di Fondazione Carige: «E’ l’ulteriore esempio dell’attenzione che la Fondazione rivolge al mondo del volontariato del nostro territorio».

«Vogliamo ancora una volta rinnovare il nostro ringraziamento alla Provincia di Imperia ed alla Fondazione Carige per il fondamentale contributo senza il quale non sarebbe stato possibile acquistare Ergolift e dar via al progetto a beneficio degli utenti del Golfo Dianese e dell’Imperiese», conclude la d’Oro di Cervo.