Crisi della falda acquifera del Roja, Ioculano: «Perso tempo, servono interventi urgenti»

Imperia. «Gravi i ritardi con cui si è preso atto dell’emergenza idrica del Roja» – dichiara il consigliere regionale Enrico Ioculano.

«La Giunta deve intervenire per scongiurare che i danni causati dalla tempesta Alex dello scorso ottobre portino a una crisi idrica nel Ponente. È dai giorni immediatamente successivi all’alluvione che AIGA e Rivieracqua segnalano potenziali problemi di approvvigionamento idrico a causa dell’impermeabilizzazione dovuta al deposito di materiale fino sul letto del fiume. Possibile che Regione abbia iniziato ad occuparsene solo il 24 maggio, a 20 giorni dalle segnalazioni delle autorità francesi?» – sottolinea.

«Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta con che modalità e in quanto tempo intende risolvere la questione; si tratta di una situazione di massima allerta e la stagione turistica sta iniziando e con essa un fisiologico aumento dei consumi di acqua» – dice.

«Basta perdere tempo: l’emergenza è dichiarata, si intervenga al più presto. Non possiamo permetterci una crisi idrica su tutta la provincia» – conclude.