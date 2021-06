Covid, in zona bianca riaprono le discoteche: solo all’aperto e con green pass

Roma. Via libera del Comitato tecnico scientifico alla riapertura delle discoteche in zona bianca, ma solo all’aperto.

Il Cts, come riportato dall’Ansa, ha stabilito che si potrà entrare in discoteca solo con il green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti), i locali dovranno mantenere i dati e i recapiti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e gli ingressi saranno contingentati, massimo il 50% della capienza, dipendenti compresi, e si potrà ballare solo all’aperto. Non potrà accedere ai locali chiunque abbia una temperatura superiore a 37,5 o sintomatologia compatibile con Covid-19.

Spetterà al governo Draghi decidere una data precisa per la riapertura dei locali, anche se nei giorni scorsi si è ipotizzata la prima decade di luglio, il 3 o il 10.