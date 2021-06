Covid, dal 9 giugno gli europei vaccinati possono entrare in Francia senza tampone

Ventimiglia. A partire dal 9 giugno tutti i cittadini europei vaccinati contro il Covid-19 potranno entrare in Francia senza fare il tampone molecolare (Pcr). E’ l’ultima disposizione del governo francese, annunciata venerdì dal ministro dei Trasporti Jean-Baptiste Djebbari.

Fino all’8 giugno, invece, per entrare in Francia è necessaria l’attestazione di un tampone molecolare negativo effettuato non meno di 72 ore prima di varcare la frontiera all’aeroporto, per via ferroviaria o stradale.

Dal 9 giugno cambia tutto, per varcare il confine francese basterà un’attestazione che certifichi la vaccinazione completa con un vaccino riconosciuto dall’EMA, se si proviene da Europea, Australia, Corea del Sud, Israele, Giappone, Libano, Nuova Zelanda e Singapore, considerati “verdi” secondo una classificazione dei paesi sulla base di indicatori sanitari. Servirà, invece, il tampone pcr (molecolare) negativo di meno di 72 ore se si arriva dalla Gran Bretagna o da un qualsiasi paese del mondo, compresi gli Stati Uniti, considerato “arancio”. Per chi arriva da paesi in cui le varianti sono considerate preoccupanti, dette “rosse”, come Sudafrica, India o Brasile, continuerà ad essere obbligatoria la quarantena.

Dal 1 luglio invece verrà riconosciuto il pass sanitario per gli spostamenti all’interno dell’area europea, sotto forma di certificato europeo, che può includere la prova della vaccinazione, un risultato negativo del test o una prova di guarigione da Covid di età inferiore a 6 mesi.