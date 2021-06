Coronavirus, via la mascherina all’aperto: ecco cosa cambia da lunedì

Genova. Da lunedì 28 giugno, anche in Liguria, si potrà stare all’aperto senza mascherina.

Cade così l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o ffp2 in zona bianca quando si cammina per strada, se non ci sono assembramenti, passeggiando al parco, in spiaggia, in palestra ma mantenendo due metri di distanza quando ci si allena e a casa di parenti e amici se si è tra persone tutte vaccinate. Bisognerà però portarle sempre con sé perché è necessario indossarle quando non si può rispettare il metro di distanziamento o si creano assembramenti.

Resta invece l’obbligo di indossare la mascherina nei negozi, al mercato, nelle fiere o in coda, anche all’aperto, fuori dai negozi, nei bar e ristoranti quando ci si alza per pagare o andare alla toilette, in casa da parenti e amici se ci sono delle persone non vaccinate, se ci si trova nello spazio aperto di un ospedale o di una struttura sanitaria e su tutti i mezzi di trasporto pubblico, come bus e treni.

E’ sempre fortemente raccomandato l’uso della mascherina nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno sempre loro accanto sia all’aperto che al chiuso. Se i contagi dovessero risalire al punto di riportare la regione in fascia gialla, arancione o rossa, la mascherina torna obbligatoria anche all’aperto.