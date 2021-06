Coronavirus, Toti: «Giù la mascherina, in Liguria dati da green zone europea»

Genova. «Siamo in attesa della decisione del Cts sull’uso delle mascherine che ci auguriamo tenga conto che l’intero Paese è ormai in zona bianca, a parte la Valle d’Aosta, e anche di una situazione sanitaria che sta progressivamente migliorando, soprattutto grazie all’imponente campagna vaccinale messa in atto. La Liguria poi è entrata nei giorni scorsi anche nella cosiddetta Green Zone europea. L’estate rende necessaria la decisione di togliere le mascherine all’aperto e tutta Europa si sta muovendo in questa direzione, quindi auspico che anche l’Italia faccia lo stesso». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Continua intanto la discesa del virus in Liguria con 8 nuovi positivi, di cui 1 nella ASL 1 Imperiese, 2 nella ASL 2 Savonese, 4 nella ASL 3 Genovese e zero nuovi positivi alla Spezia nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.703 tamponi molecolari e 593 test antigenici effettuati. Anche l’andamento dei ricoveri fa registrare una netta diminuzione. Calata nettamente anche la pressione sulle medie intensità con 42 persone e sulle terapie intensive con solo 8 persone presenti in tutta la Liguria. Diminuiscono anche le persone in isolamento domiciliare a quota meno 35, con un deceduto che risale allo scorso 19 giugno.

Sul fronte dell’incidenza del virus, negli ultimi 7 giorni in Liguria si registrano 7 casi su 100.000 abitanti, di cui 6 a Genova, 2 a Imperia, 11 a Savona e 5 alla Spezia.

Per quanto riguarda le vaccinazioni la Liguria si colloca al 93% dei vaccini somministrati sui consegnati, con 9.557 dosi di vaccini freeze (Pfizer e Moderna) somministrate a cui si aggiungono 1.257 dosi di vaccini cold (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 10.814 vaccini eseguiti nelle ultime 24 ore.