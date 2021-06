Coronavirus, sierologico gratuito per i monegaschi che hanno avuto il Covid-19 o ricevuto il vaccino

Principato di Monaco. A partire da martedì 29 giugno i residenti del Principato di Monaco che hanno avuto il Covid-19 o hanno ricevuto la propria dose di vaccino potranno sottoporsi gratuitamente al test sierologico per conoscere il proprio livello di protezione contro il coronavirus.

A deciderlo è stato il Governo principesco con l’obiettivo di effettuare un monitoraggio epidemiologico all’interno dello Stato. Mediante un prelievo di sangue si è infatti in grado di valutare il dosaggio di anticorpi prodotti dall’organismo e stabilire il suo grado di protezione. Sottoponendosi al test è inoltre possibile stabilire se nelle settimane o nei mesi precedenti si ha avuto il Covid; la conferma della vecchia infezione sarà ottenuta misurando gli anticorpi di legame anti-N e gli anticorpi anti-S.

Le persone in possesso di Ac neutralizzanti sapranno di essere protette e di avere una bassissima probabilità di contrarre una grave forma di Covid-19 o di essere portatori del virus, dunque di contagiare i propri cari. Per monitorare la situazione, che può variare da individuo a individuo, è raccomandabile sottoporsi a test sierologico ogni sei mesi.

Le persone che non possiedono Ac neutralizzanti sono invece invitate a sottoporsi a vaccinazione anti Covid-19, se invece una persona è già stata vaccinata, ma non risulta comunque in possesso di Ac neutralizzanti o ne ha pochi è invitata a consultare il proprio medico curante.

Al momento del test le persone saranno invitate a firmare un modulo di consenso per consentire ai ricercatori di utilizzare i risultati per realizzare delle statistiche e permettere al Governo di assumere, all’occorrenza, misure preventive. I risultati saranno consegnati con le medesime modalità dei tamponi Pcr presso il centro di screening, situato all’Auditorium Rainier III.

«Si tratta di un approccio innovativo e benevolo che permette di determinare il livello di protezione della popolazione», ha dichiarato Didier Gamerdinger, consigliere di Governo e ministro degli Affari Sociali e della Salute. Per sottoporsi al test sierologico è possibile contattare il numero 92.05.55.00 e successivamente si verrà richiamati per fissare un appuntamento.