Coronavirus, over 60 e “ultravulnerabili”: in Asl1 Imperiese aperte le prenotazioni con vaccino a Mrna

Imperia. Asl1 ricorda alla cittadinanza che sono aperte le prenotazioni anche su linea a vaccino Mrna (Pfizer o Moderna) per l’utenza cosiddetta “over 60”. Le modalità per poter effettuare la prenotazione sono le seguenti:

– sul sito internet https://prenotovaccino.regione.liguria.it

– Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

– farmacie che effettuano servizio CUP

– Sportelli Cup di Asl e Ospedali.

Gli utenti che sono stati segnalati dai propri medici di famiglia come “ultravulnerabili”, in attesa di essere contattati da Asl1, possono effettuare la prenotazione per la vaccinazione sul sito internet https://prenotovaccino.regione.liguria.it. Anche a tale categoria verrà inoculato un vaccino a Mrna (Pfizer o Moderna).