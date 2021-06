Controanalisi Arpal positive, torna balneabile il mare di Sanremo

Sanremo. Saranno revocati nelle prossime ore i due divieti di balneazione fioccati nei giorni scorsi, nei tratti di San Martino, spiaggia dell’antenna, e lungomare delle nazioni. Le controanalisi Arpal a 72 ore hanno fatto registrare livelli nella norma.

Una buona notizia per le spiagge di Sanremo, stracolme di turisti e residenti, in questa giornata di sole senza nuvole e vento.

I divieti di balneazione, emessi giovedì, avevano provocato sorpresa e malumore tra i balneatori, visti gli importanti interventi – un milione di euro in somme urgenze -, che il settore Ambiente del Comune aveva messo in campo alla vigilia della stagione estiva. Stando a quanto appreso, sembrerebbe che sia stato un evento eccezionale, di non precisata natura, ad aver compromesso la qualità del mare nei due tratti della costa interdetti ai tuffi.