Consiglio provinciale, approvato all’unanimità il Rendiconto 2020

Imperia. Il consiglio provinciale questa mattina ha approvato all’unanimità due importanti pratiche di natura finanziaria. E’ arrivato il sì al Rendiconto del 2020, che ha chiuso con un avanzo di amministrazione che sfiora i 16 milioni e mezzo, cifra destinata pressoché totalmente alla costituzione di

accantonamenti e a spese vincolate. Il risultato di gestione secondo i moderni criteri di contabilità è anch’esso col segno più, per una cifra vicina ai 5 milioni e mezzo.

Il presidente Domenico Abbo commenta: «Si tratta di un ulteriore risultato della solidità crescente dei conti dell’Ente. Stiamo concludendo con successo il

Piano di riequilibrio finanziario iniziato da quasi dieci anni».

Nella riunione consiliare odierna è stata approvata all’unanimità anche la variazione di bilancio che consente di poter utilizzare fondi governativi destinati a vari interventi nelle scuole, in particolare per gli adeguamenti degli impianti termici per un importo complessivo di 2 milioni e 687 mila euro, e per implementare i servizi del trasporto pubblico locale grazie a un contributo di 315 mila euro. Tra i lavori che interessano le scuole figurano gli adeguamenti termici degli impianti dell’istituto Ruffini, del Liceo Vieusseux e del Liceo Artistico di Imperia, del Liceo Aprosio di Ventimiglia, del Liceo Cassini e del Liceo Amoretti di Sanremo, degli istituti Montale e Colombo di Taggia, l’impermeabilizzazione della copertura dell’Istituto Ruffini e del Liceo Vieusseux di Imperia, l’adattamento degli spazi a uso didattico dell’Istituto Colombo di Taggia (plesso ex Caserme Revelli).