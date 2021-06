Consiglio comunale rinviato per mancanza del numero legale, Pd di Ventimiglia: «A discapito dei cittadini»

Ventimiglia. «Ben 17 le pratiche all’ordine del giorno del consiglio comunale e quattro consiglieri di maggioranza non si presentano. Singolari le parole del presidente del consiglio che, sciogliendo la seduta, si dichiara preoccupato. Ormai è sotto gli occhi di tutti: i malumori in maggioranza sono sempre più frequenti. Se fino a qualche settimana fa si limitavano a qualche articolo di giornale, oggi le persone non si presentano in consiglio. Il pressapochismo e l’irresponsabilità di questa maggioranza bloccano i lavori del consiglio comunale a discapito di tutti i cittadini» – commenta il circolo Pd di Ventimiglia.

«Chiediamo che il Sindaco prenda atto che nella maggioranza c’è una frattura talmente profonda da non garantire il regolare svolgimento dei lavori consiliari e ne risponda ai cittadini. La città non si merita un’amministrazione così irresponsabile e superficiale. Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, noi non saremo la stampella del Sindaco. Più volte, nel corso di questa legislatura, per forte senso di responsabilità, la minoranza ha tenuto il numero legale in Consiglio. Adesso basta, la misura è colma. Auspichiamo sinceramente che i malumori di questa amministrazione non si ripercuotano negativamente sulla città» – afferma il circolo Pd di Ventimiglia.