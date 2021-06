Consiglio comunale a Vallecrosia: Perri (FdI) presenta sette interpellanze, un ordine del giorno ed una mozione

Vallecrosia. Presentate dal consigliere comunale Fabio Perri, esponente provinciale di Fratelli d’Italia, sette interpellanze, un ordine del giorno ed una mozione.

«Mi sembra giusto e doveroso – dichiara Perri in vista del prossimo Consiglio comunale – che, nel ruolo che i cittadini mi hanno chiamato a svolgere, la mia attenzione debba essere sempre alta e pronta ad intervenire segnalando tutte quelle deficienze che questa amministrazione si porta in dote, si parlerà di verde pubblico, commercio, decoro e arredo e turismo».

«Il Consiglio comunale convocato per domani, 28 giugno, alle 9.30 si farà ancora nella modalità videoconferenza e non in presenza come ormai fanno tutti i comuni ed istituzioni d’Italia. Potrà essere seguito in diretta streaming dalla pagina istituzionale del comune http://www.comune.vallecrosia.im.it/» – conclude Perri.