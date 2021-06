Confael approda in provincia di Imperia: nuova sede sindacale a Riva Ligure

Riva Ligure. Confael approda in provincia di Imperia: il 28 giugno alle 15,30 a Riva Ligure, in via Aurelia 23, verrà inaugurata la nuova sede sindacale della Confael nazionale.

Saranno presenti l’assessore regionale Gianni Berrino e l’onorevole Mario Caruso.

Daniele Deplano, dirigente nazionale di Confael, presenterà la nuova iniziativa che sul territorio provinciale imperiese offrirà ai lavoratori un servizio ulteriore di rappresentanza e di attività sindacale nel comprensorio.