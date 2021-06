Vallecrosia. L’Amministrazione comunale di Vallecrosia ringrazia il Lions Club Ventimiglia per aver organizzato, quest’anno anche a Vallecrosia, il Concorso internazionale Lions Poster per la Pace riservato ai giovani della scuola dell’obbligo. Tra gli istituti di Ventimiglia, Val Nervia e Vallecrosia sono stati valutati da un’apposita commissione di soci Lions circa 600 elaborati e selezionati quattro per la fase distrettuale (Italia nord ovest).

Stamani, venerdì 4 giugno, alla premiazione dei giovani di Vallecrosia erano presenti, all’aperto sulla pista di pattinaggio di via Cristoforo Colombo, oltre centocinquanta giovani con i loro insegnanti.

L’Amministrazione comunale è intervenuta con il vice sindaco Marilena Piardi, che ha tenuto a precisare, agli alunni e ai loro docenti, come «tutte le istituzioni in rappresentanza delle comunità siano sensibili al tema della pace e di come le nuove generazioni siano cresciute nella pace grazie allo sforzo di tutti, pace che andrà preservata a tutti i costi anche con la sensibilizzazione di concorsi come quello da anni promosso dal Lions Club International. L’Amministrazione di Vallecrosia, in quanto “Città della Famiglia”, ha poi una sensibilità speciale verso questi temi, perché vivere in pace, non solo dalle guerre ma anche dalle ingiustizie, è elemento indispensabile per promuovere la nascita di nuove famiglie».

Marilena Piardi si è poi complimentata direttamente con gli alunni premiati per le stupende opere e con il presidente del Lions Club Ventimiglia Rosalina Facchi per aver organizzato il concorso nell’estremo Ponente Ligure.