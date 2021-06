Concorso internazionale di equitazione, al campo ippico del Solaro ultima giornata di gare

Sanremo. Ultima giornata di gare, fra le quali il Gran Premio (25.500 euro), al campo ippico del Solaro dove è in pieno svolgimento il Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli.

Il clou intorno alle 14 quando i migliori si misureranno su ostacoli alti 145 centimetri. I favoriti sono gli svizzeri Barbara Schneiper, Jessica Dolt e Roland Grimm, gli azzurri Massimo Grossato e Matteo Checchi, l’ex olimpico (e sei ori in Coppa delle Nazioni) Natala Chiaudani, l’argentino Matias Alvaro. Nulla di scontato, però, perché potrebbe sempre saltare fuori l’outsider. Altre gare sono in programma fino ad almeno le 19,30. Ingresso gratuito.

In C125 brilla ancora il portacolori della Società Ippica Sanremo, Felipe Nagata Coutinho Mendonca, che ha vinto davanti a Caroline Calcus (Francia), Heinz Koella (Svizzera). Quarta la sanremese Nicole Cantarelli, oggi tesserata per Il Torrione di Tortona dove svolge attività di istruttrice. IN C130 primo il milanese Filippo Garzilli, quindi Maximilian Schimd, Jessy Putallaz, Eva Gautschi e Ludovica Lo Bosco. Trentadue i partenti.