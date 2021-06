Con “Olio.org” una doppia possibilità commerciale per i produttori EVO di eccellenza

Sanremo. Olio.org è un portale dedicato all’olio extravergine di oliva italiano d’eccellenza: un’avventura digitale nata e cresciuta nella Provincia di Imperia, ad Arma di Taggia, su iniziativa della Due Metri S.a.s., web agency orientata alla realizzazione di siti e portali web ed allo sviluppo software nata più di 20 anni fa, quando il mondo di Internet era ancora agli albori.

L’impresa, associata a CNA Imperia, è nata dall’aggregazione di professionisti con una solida base ed esperienza alle spalle. Da una parte la Due Metri offre i propri servizi tipici di web agency ai produttori EVO, ideando e realizzando i portali e-commerce delle imprese, dall’altra offre loro, attraverso un e-seller, una possibilità aggiuntiva di presenza online e di vendita, attraverso l’inserimento dei loro prodotti nel portale Olio.org, nome fortemente evocativo e sito ottimamente indicizzato. Non si tratta solo di un portale, ma di un vero e proprio canale di vendita dedicato ed aggiuntivo rispetto a quello proprio dell’impresa: un’area web all’interno della quale la Due Metri, dopo aver acquistato i prodotti direttamente dall’azienda produttrice, ne cura la vendita e la logistica.

Ma qual è l’innovazione del progetto? Una doppia possibilità commerciale per le imprese. La CNA della provincia di Imperia, in collaborazione con la Due Metri ed il portale Olio.org, propone un vantaggioso servizio dedicato ai produttori EVO grazie alle possibilità offerte dal contributo a fondo perduto al 70% del Bando Voucher digitali I4.0 della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il pacchetto ideato consiste in: realizzazione e-commerce; gestione pratica per l’accesso al bando in forma gratuita; rendicontazione per l’ottenimento del contributo a fondo perduto gratuita; gestione eventuale richiesta garanzia e rapporti con le banche per sostenere finanziariamente l’iniziativa attraverso l’assistenza dell’Ufficio Credito CNA, Una ulteriore possibilità: la parte del corrispettivo della spesa che non viene finanziata può essere recuperata con la vendita dei prodotti oleari sul portale Olio.org. Il marketing online dell’olio extravergine è un potente strumento per attirare l’attenzione di nuovi potenziali acquirenti del cosiddetto “oro verde”: il progetto della CNA e della Due

Metri diventa dunque un’occasione unica per aumentare la visibilità dei prodotti oleari quasi a costo zero.

«Numerose imprese produttive del mondo EVO hanno compreso l’importanza di prevedere il proprio sviluppo commerciale sul mondo del web», afferma Graziano Poretti, fondatore della Due Metri, «Olio.org è un dominio piuttosto importante per chi opera in questo settore e lo abbiamo acquistato nel novembre del 1999. Ci sono voluti oltre 20 anni e la tecnologia giusta per arrivare a valorizzare questo progetto: hanno collaborato a realizzare questo sogno nel cassetto, amici ed esperti, chi assaggia per professione, chi fa web marketing, chi è appassionato. È il primo passo di un viaggio che speriamo lungo: un ringraziamento a chi è già dei nostri ed ai produttori che arriveranno a breve.».

Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia, lo incalza, «La presenza dei prodotti tipici sul web con un efficiente marketing digitale non può e non deve essere relegata ai grandi marchi: per questo abbiamo deciso come Associazione di sostenere il progetto, proprio per dare voce alle micro realtà del nostro territorio e proporre loro un ulteriore canale di sviluppo commerciale a condizioni davvero irripetibili. Abbiamo dunque unito le forze e le reciproche competenze per promuovere e proporre nuovi progetti di digitalizzazione nel settore dei produttori di oli extravergini di eccellenza del nostro territorio, confidando nella serietà ed efficacia di questa soluzione innovativa».

E conclude Vazzano, «Ricordiamo infine che il Bando voucher digitali I4.0 Anno 2021 si apre il prossimo 21 giugno con procedura a sportello valutativo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento fondi: esortiamo dunque le imprese che fossero interessate a conoscere meglio il nostro progetto a contattare il nostro Ufficio Credito ai seguenti recapiti: tel 0184/1916603 e-mail credito@im.cna.it ».