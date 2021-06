Sanremo. Ambienti moderni, curati nei minimi dettagli, forniti di ogni comfort e situati nel cuore della Città dei Fiori. My Place Sanremo, nuova realtà della provincia di Imperia specializzata nell’affitto breve, nasce da un’idea degli imprenditori e amici Luca Gilardino e Andrea Pederzoli con lo scopo di offrire a turisti e non solo, la soluzione migliore per soggiornare nella celebre cittadina ligure.

Scegliendo uno dei suoi cinque appartamenti, vicini tra loro e ubicati in prossimità dei principali servizi e attrazioni del luogo come il Casinò, corso Matteotti con le sue boutique, il teatro Ariston, la pista ciclabile e le meravigliose spiagge, sarà possibile godere della piena comodità e autonomia di un’abitazione, ma con i servizi esclusivi di un hotel.

Foto 5 di 7













Le abitazioni sono dotate di Wifi ad alta velocità, televisori con i principali servizi di streaming tra cui Netflix e Amazon Prime Video, elettrodomestici di ogni sorta e biancheria pulita fornita dalla lavanderia Tintoria Unicpres, storica attività sanremese di proprietà della famiglia Pederzoli che nel 2019 ha celebrato i cinquanta anni di attività. Il portale My Place Sanremo può poi contare su altre affermate attività del gruppo, con cui lavora in sinergia, tra cui la Boutique e il negozio di ottica Toffee e i negozi a marchio Smokie’s.

Inoltre My Place Sanremo offre il servizio di pick-up in aeroporto, stazione o altro, mette a disposizione per l’intera durata del soggiorno due biciclette, ma anche culle, lettini e seggioloni per le famiglie con bambini fino ai due anni di età, offrendo inoltre un servizio di assistenza 24 ore su 24 per qualsiasi necessità. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e gli orari di check-in sono flessibili.

Per informazioni su My Place Sanremo è possibile visitare il sito www.myplacesanremo.it, la pagina Facebook Myplacesanremo e Instagram myplacesanremo, scrivere alla mail info@myplacesanremo.it o chiamare i numeri 328 4013706 (Luca), 333 5854694 (Andrea).