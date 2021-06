Coldiretti, «La Liguria ha contribuito a rendere l’Italia leader mondiale nella gastronomia»

Genova. Dalla “Focaccia al Formaggio di Recco” IGP alle “Acciughe sotto sale del Mar Ligure” IGP fino alle produzioni DOC e DOP: la Liguria, con le sue grandi eccellente, ha contribuito a rendere l’Italia leader mondiale nella gastronomia grazie a prodotti tradizionali custoditi lungo tutta la Penisola da generazioni dagli agricoltori. E’ quanto emerge dallo studio della Coldiretti divulgato in occasione della Giornata della Gastronomia Sostenibile, che si festeggia il 18 giugno dopo essere stata istituita dall’​Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2016.

«Dietro ogni prodotto del nostro territorio – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – c’è una storia, una cultura ed una tradizione che è rimasta viva nel tempo ed esprime al meglio la realtà locale. Grazie al cibo poi, anche nella nostra regione, continua a svilupparsi sempre di più il turismo enogastronomico, con la ricerca dei prodotti tipici che è diventata un ingrediente irrinunciabile delle vacanze. Ma un così grande patrimonio va sicuramente tutelato: il sistema dell’enogastronomia Made in Italy è purtroppo sempre minacciato dai falsi, con un valore di oltre 100 miliardi del cosiddetto italian sounding nel mondo, per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all’Italia per alimenti che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. La nostra è una ricchezza da valorizzare e salvaguardare che non ha solo un valore economico ma anche storico, culturale ed ambientale e che garantisce anche la custodia delle aree più interne grazie al costante lavoro dei nostri imprenditori agricoli».