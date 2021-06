Challenger Prostejov, Mager imbattibile: il sanremese sconfigge Forejtek e Báez

Sanremo. Inizia alla grande l’avventura di Gianluca Mager al Challenger Prostejov, in programma fino al 20 giugno in Repubblica Ceca.

Il tennista di Sanremo lunedì ha battuto ai sedicesimi di finale del Moneta Czech Open il ceco Jonas Forejtek in due set per 6-3 6-3, oggi invece è tornato in campo per affrontare agli ottavi di finale Sebastián Báez. L’azzurro, testa di serie n. 3 nel main draw, è riuscito a sconfiggere il tennista argentino in due set per 7-6 6-2, volando così ai quarti di finale.

Il prossimo avversario di Mager al Czech Open sarà il ceco Dalibor Svrcina, che oggi ha battuto Alexander Erler in due set per 6-1 7-5.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)