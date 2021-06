Challenger Prostejov, Mager batte Svrcina ma cede a Molcan

Sanremo. Alti e bassi per Gianluca Mager al Challenger Prostejov, in programma fino al 20 giugno in Repubblica Ceca.

Il tennista di Sanremo, dopo aver battuto Jonas Forejtek e Sebastián Báez, ieri, ai quarti di finale del Moneta Czech Open, ha superato il ceco Dalibor Svrcina in due set per 6-3 6-2.

Oggi invece è tornato in campo per affrontare in semifinale Alex Molcan. L’azzurro, testa di serie n. 3 nel main draw, alla fine si è arreso al tennista professionista slovacco in due set per 6-1 6-3. Finisce così l’avventura di Mager al Czech Open.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)