Cervo, dal 1 luglio parte il nuovo servizio di raccolta differenziata

Cervo. Partirà il 1° luglio presso il comune di Cervo il nuovo servizio di raccolta differenziata, organizzato da Egea e Proteo in collaborazione con l’Amministrazione.

«L’intento è quello di arrivare il prima possibile al raggiungimento del 65%, quota richiesta dalla legge – spiega il sindaco di Cervo Lina Cha – Abbiamo infatti deciso di migliorare il servizio di raccolta, dando ai cittadini nuove informazioni e migliori modalità di conferimento, fornendo sacchi codificati, sottolavelli e tutto il kit necessario per effettuare una corretta raccolta differenziata e dare così un contributo al mantenimento e alla valorizzazione del meraviglioso territorio che è quello del Comune di Cervo. Abbiamo inoltre organizzato, in collaborazione con lo staff di Egea, due settimane di distribuzione dei kit, interamente dedicate alle utenze domestiche ovvero a tutti i residenti e i non residenti di Cervo».

Da lunedì 14 giugno a sabato 26 giugno, tutti giorni dalle 9 alle 14 presso la sede della scuola elementare di via 2 Giugno n. 6, lo staff di Egea consegnerà a tutti cittadini il kit per il nuovo servizio di raccolta e tutte le informazioni necessarie, dal calendario al centalogo dei rifiuti con la spiegazione delle corrette modalità di conferimento per oltre 100 prodotti fino a un abecedario delle singole matrici.

«La distribuzione è rivolta a tutti i cittadini a cui chiediamo di partecipare attivamente, andando a ritirare informazioni e kit presso il punto di distribuzione, portando con sé l’ultima tari pagata per agevolare il servizio – illustra il consigliere comunale Gianmichele Falletto – Per tutti quei cittadini che non potessero andare a ritirare il proprio materiale, è possibile delegare un parente o un amico semplicemente compilando la domanda, che è possibile trovare anche sul sito del comune, allegando una fotocopia del documento d’identità. Ricordiamo inoltre che sarà possibile, presso lo sportello, richiedere la domanda per lo sgravio fiscale legato al compostaggio domestico ed essere così inseriti nell’elenco compostatori.

Per avere maggiori informazioni e discutere insieme allo staff di Egea le corrette modalità di conferimento e le nuove modalità del servizio invitiamo la popolazione tutta a partecipare sabato 12 giugno alle 10 presso il piazzale della scuola primaria di Via 2 giugno n. 6, a un incontro preparatorio dove il personale qualificato di Egea spiegherà a tutti come poter attuare nella maniera corretta la raccolta differenziata e fare così insieme davvero la differenza per tutti noi, per il comune di Cervo e per il nostro meraviglio territorio».