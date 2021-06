Bordighera. Dopo Ventimiglia e Sanremo, Cellular Mode è sbarcato anche nella Città delle Palme. Si terrà nella serata di oggi, sabato 12 giugno, a partire dalle ore 16, l’inaugurazione del nuovo store in via Aurelia 2, il quarto in provincia di Imperia.

Dotato di un’ampia varietà di prodotti legati al mondo tecnologico, Cellular Mode è specializzato nella vendita di smartphone di ultima generazione, portatili Apple e Chuwi, accessori originali e compatibili, ma anche dispositivi per l’intrattenimento come televisori, speaker audio, proiettori, telecamere Ezvz e molto altro ancora.

Tra i prodotti di punta figurano gli smartwatch dalle fasce di prezzo più disparate, partendo dai modelli base con un costo di 69 euro, compresi di notifiche e battito cardiaco, indispensabile per gli sportivi, arrivando ai top di gamma Samsung e Apple Serie 6.

Ampio spazio dedicato anche al settore della smart mobility con i monopattini elettrici, mezzi ecologici molto in voga negli ultimi tempi per via della loro praticità che permettono a chi li utilizza di sposarsi agilmente nelle aree urbane e dimenticarsi della preoccupazione del parcheggio.

Cellular Mode Bordighera è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19,30. Per informazioni visitare il sito www.cellularmode.com o chiamare il numero 01841914971 o 3924794149.