Casale-Sanremese, i convocati matuziani

Sanremo. Questa mattina si è svolta la rifinitura in vista della gara in programma domani alle 16 allo stadio Natale Palli contro il Casale. Il match, valido per la diciassettesima di ritorno, sarà aperto al pubblico con ingressi contingentati. Divieto di accesso nel settore ospiti per i tifosi matuziani.

Al termine dell’allenamento mister Andreoletti ha diramato la lista dei 20 convocati. Indisponibili Gennaro, Gerace, Lodovici, Felici, Vita, Sturaro e Pici. Squalificato per un turno dal giudice sportivo Lo Bosco. Non convocati Giletta e Fava.

PORTIERI: Dragone (’02), Bohli (’05). DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Danovaro (’01), Castaldo, Ponzio (’01). CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Gagliardi, Miccoli (’99), Doratiotto (’99), Murgia, Fenati, Managó (’02), Bastita (’04). ATTACCANTI: Convitto, Pellicanó (’02), Elettore (’04), Coccoluto (’04).

La gara tra Casale e Sanremese non sarà trasmessa in streaming; sulla nostra pagina Facebook potrete seguire la diretta testuale a cura di Fabrizio Prisco.