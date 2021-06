Ventimiglia. «Ieri insieme alle associazioni Conchiglia Blu, Pianeta Blu e Let’s free the SEA abbiamo voluto dare un messaggio importante: amare il territorio significa anche prendersene cura». A dichiararlo è il consigliere comunale e volontario di Conchiglia Blu Giuseppe Palmero, tra gli organizzatori della giornata di pulizia spiagge a Capo Mortola che si è svolta domenica 27 giugno.

«E’ stata una pulizia spiagge a 360 gradi – spiega Palmero – Non solo la spiaggia dei Giardini Hanbury a Capo Mortola è stata completamente ripulita, ma anche le calette vicine, nascoste fra le insenature e per questo difficili da raggiungere».

A bordo delle canoe di Pianeta Blu Outdoor i volontari hanno potuto visitare i meravigliosi luoghi dell’area marina protetta e, andandosene, si sono portati dietro plastica e rifiuti. Nel frattempo, i sub hanno setacciato i fondali recuperando quintali di reti da pesca abbandonate, lenze e rifiuti di ogni genere. «Una lotta impari, ma non possiamo tirarci indietro – ha commentato un veterano dei sommozzatori -. Forse è giunto il momento che le istituzioni si rendano conto della gravità del problema, servono più controlli».

«Un gruppo ha ripulito la Via Iulia Augusta, insieme ai ragazzi di Alternativa Intemelia che ringraziamo di cuore – aggiungono gli organizzatori -. Volontari di ogni età, non solo ventimigliesi ma anche monegaschi, inglesi e francesi: tutti uniti con lo stesso obiettivo. Grazie a tutti i 70 volontari, alle associazioni, ai giardini e a Desco Secondino per aver offerto ancora una volta il pranzo ai partecipanti».