Caos autostrade e tavolo tecnico Regione-Ministero, il sindaco di Imperia Claudio Scajola: «Assolutamente insoddisfatto»

Imperia. «Sono assolutamente insoddisfatto del lavoro svolto sino ad oggi dal tavolo tecnico composto da Ministero e Regione Liguria», lo dichiara all‘Ansa il sindaco Claudio Scajola a proposito del caos autostrade al termine dell’incontro con il ministro Enrico Giovannini sui cantieri autostradali aperti in Liguria

«Come sindaci siamo quantomeno rinfrancati dall’impegno assunto dal Ministro Giovannini, che nel corso della prossima settimana proporrà un approfondimento sulla possibilità di rimodulare diversamente alcuni cantieri sulle autostrade in Liguria», sottolinea Scajola.

«Non riesco a capire – conclude l’ex ministro – come si possano portare avanti, in questa situazione, lavori rinviabili come quelli alle barriere anti-rumore. Non riesco a capire perché i cantieri si possano interrompere a Ferragosto, quando le imprese sono in ferie, e non si possano rinviare in toto sin da subito fino ad ottobre. O c’è urgenza o non c’è. Tutto il peso ricade su noi sindaci, chiediamo assunzioni di responsabilità».