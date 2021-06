Caos autostrade, code e rallentamenti sulla strada del rientro

Genova. E’ iniziato nel pomeriggio di oggi, domenica 27 giugno, il contro-esodo da rientro del primo fine settimana estivo del 2021. Code e rallentamenti caratterizzano la viabilità autostradale, da mesi criticata a causa dei tanti cantieri aperti per le manutenzioni straordinarie di viadotti e gallerie.

Secondo gli accordi presi tra enti locali e Autostrade per l’Italia, come riportato da Genova24, durante i fine settimana i cantieri sono ridotti al minimo, ma permangono diverse decine di chilometri con restringimenti di carreggiate e qualche scambio di corsia.

Dal primo pomeriggio si è creata una coda di 4 km tra Feglino e Savona in direzione Italia a causa del traffico intenso, poco prima delle 18, invece, un incidente tra due mezzi ha causato congestionamento in A12, tra Recco e Genova Est, in direzione del capoluogo, mentre come prevedibile si registrano i primi rallentamenti in A10 in direzione del bivio con l’A26, anch’essa molto trafficata. Inoltre, dalle 19, a causa di un incidente il tratto della A7 compreso tra Bolzaneto e il bivio con la A12, in direzione Genova, risulta al momento bloccato.

(Articolo tratto da Genova24.it)