Savona. Anche oggi, traffico in tilt sulle autostrade liguri. Di nuovo chilometri di traffico che dilatano notevolmente i tempi di percorrenza.

Sulla A10, in direzione Genova si è formata una coda di 1 km tra Bivio A10 e la fine della complanare Savona e Albisola per lavori. Nel verso opposto, in direzione Ventimiglia, coda di 5 km tra Arenzano e Albisola, sempre causa lavori.