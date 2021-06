Canottieri Sanremo, il team Rosa campione d’Italia Master

Sanremo. Le “RosaSanremo” conquistano il titolo di campionesse d’Italia Master, nel quattro di coppia olimpico categoria C (35/43 anni di media), con l’equipaggio formato da Manuela Bongiovanni, Diletta Ceriolo, Annalisa Zanon ed Arianna Cioni sui 1000 metri del lago di Comabbio a Corgeno (VA).

La Canottieri Sanremo ha chiuso una regata in rimonta con il tempo di 3’41″68, in volata sulle padrone di casa del Corgeno a sulle comasche della Retica a 3″.

Manuela ed Arianna avevano già remato da ragazzine con i colori matuziani, mentre Annalisa e Diletta provengono rispettivamente dal basket e dalla pallavolo ed hanno iniziato a remare da pochi anni con le imbarcazioni di Coastal Rowing per poi passare alle regate in barche di tipo olimpico.

Tutti gli altri equipaggi della Canottieri Sanremo presenti ai Campionati hanno conquistato la finale con piazzamenti tra il 5° e l’8° posto: 2x F Micaela Porcellana e Fulvia Taggiasco, 2x Mix Fabio Pochi e Cristina Ricci (altra ex pallavolista), 2x M Fabio Pochi e Fabrizio Rosso, 2x master A F Arianna Cioni e Manuela Bongiovanni, 1x Alessio Bosco.

Grande soddisfazione del dirigente accompagnatore e degli allenatori Fabrizio Rosso e Micaela Porcellana che hanno condotto la trasferta, per i risultati di tutti ed in particolare per il primo storico titolo di Campione d’Italia di un equipaggio master femminile in categoria olimpica.