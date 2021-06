Camporosso. Bandiera verde alla scuola di Camporosso Capo. E’ stata consegnata ieri mattina nel cortile del plesso scolastico alla presenza del sindaco Davide Gibelli, dell’assessore Fulvia Raimondo, della dirigente scolastica Paola Baroni e delle referenti del programma Eco-Schools Albina Savastano e Marina Drì.

I bambini hanno aperto la cerimonia di consegna della bandiera verde con un’esibizione: un ballo e un canto. Successivamente hanno preso la parola per ringraziare e fare considerazioni sul progetto che li ha coinvolti con attività durate tutto l’anno scolastico.

Il sindaco, l’assessore, la dirigente scolastica, le referenti del programma Eco-Schools, la responsabile di plesso e la referente del progetto hanno poi preso la parola per congratularsi con i bambini. Tutte le insegnanti hanno organizzato attività didattiche legate alla tematica ambientale; inoltre, grazie al supporto dell’amministrazione comunale, è stato possibile apportare dei miglioramenti all’ambiente scolastico con l’installazione di aiuole, di cartelloni sulla ringhiera esterna e di un bidone per la raccolta della plastica sistemato nel cortile della scuola. Le attività realizzate, proposte dai bambini stessi, sono state raccolte in un giornalino scolastico, che è stato consegnato a conclusione dell’evento.