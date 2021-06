Campionato di Eccellenza e-sports, trionfa il Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Si è concluso il primo campionato di Eccellenza e-sports della Lnd-Liguria, un torneo di calcio giocato “in punta di dita”. A trionfare in finale è stato il Ventimiglia Calcio, capitanato da Alessio Salzone, che si è così laureato primo campione della storia ligure di questo sport online che utilizza una piattaforma molto amata dai giovani, vale a dire la Play-station.

I granata, dopo essere arrivati primi del girone A di qualificazione, hanno superato (5-1) in semifinale la Dinamo Santiago, approdando in finalissima contro il Pro Pontedecimo. Senza storia la partita decisiva, la formazione granata ha chiuso ben presto in conti superando i rivali 3 a 0. Al terzo posto il Rupinaro Sport. Il titolo di miglior marcatore della competizione è andato a Federico Sergio della Dinamo Santiago.

La squadra del Ventimiglia Calcio, guidata da Salzone (oltre venti gol), era composta da Marco Sparma, Lorenzo Lusini, Flavio Ferruggia, Agostino Lanzo, Jacques Occhipinti, Luigi Coppola e Angelo Di Palma.