Camminare liberandosi, la psicoterapeuta Marta Tasselli dà vita all’iniziativa “A spasso con lo psicologo”

Vallecrosia. Camminare confidandosi, rilassandosi, ma soprattutto liberandosi. C’è questo principio alla base dell’iniziativa “A spasso con lo psicologo”, nata da un’idea della psicologa e psicoterapeuta Marta Tasselli nel periodo successivo al lockdown.

«Si tratta di una normale seduta, ma al posto di trascorrere un’ora e mezzo nello studio la passiamo passeggiando sul lungomare – racconta la dottoressa – . Si tratta di una trovata che ha tra i suoi benefici la promozione del movimento fisico, ma soprattutto permette di rilassarsi e di sciogliersi a livello emotivo, portando il paziente ad aprirsi maggiormente e ad essere più propenso a lasciarsi andare, tirando fuori qualcosa di più intimo».

L’ambiente dello studio infatti a volte può causare soggezione nelle persone, mentre invece, con questa innovativa metodologia, le persone possono sentirsi completamente a proprio agio, praticando al contempo attività fisica all’aria aperta.

Sono inoltre previsti incontri in gruppo, durante i quali verrà scelta una tematica che accomuna i partecipanti da affrontare e discutere come ad esempio la separazione oppure il rapporto con i figli adolescenti. Gli orari sono flessibili, ma sono indicate le fasce orarie tra le 9 e le 10,30 e dalle 18.

La dottoressa Marta Tasselli visita presso il Vallecenter in via Colonnello Aprosio 464 a Vallecrosia. Per informazioni è possibile contattare i numeri 348 0021670 o 0184 253131, scrivere alla mail martatasselli.psicologa@gmail.com, visitare la pagina Facebook Marta Tasselli – Psicologa e Psicoterapeuta o il sito www.psicologatassellimarta.com.