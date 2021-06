Calcio, l’Imperia batte la Castellanzese. Mister Lupo entusiasta: «Non ho rimpianti su questa stagione»

Imperia. L’Imperia finisce la stagione del ritorno in serie D davanti al proprio pubblico, sia pure contingentato, tornando alla vittoria e battendo la Castellanzese per 2-1. I neroazzurri, salvi da tempo, hanno disputato un campionato al di sopra delle aspettative centrando la salvezza con largo anticipo e sperperando solo nel finale un patrimonio di punti che a un certo punto aveva fatto sperare addirittura nel play off.

«Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra che si giocava il secondo posto e che ha fatto 4-5 gol a tanti. Sono molto contento». E’ il commento a caldo di mister Alessandro Lupo. «Oggi abbiamo dato qualcosa in più tutti quanti – aggiunge – E finire in questo modo mi lascia senza parole dalla contentezza. Non ho rimpianti su questa stagione: a inizio anno avrei messo la firma sui 49 punti. Invece, l’orgoglio è quello di aver reso fiero il popolo imperiese, dopo tanti anni di purgatorio, levandoci tante soddisfazioni». Sui suoi giocatori: «Trovare un migliore in campo oggi è difficile – dice – Sono stati tutti bravissimi. E tutti convinti ed applicati. Peccato davvero per quel filotto negativo».

Sul futuro il mister non si sbilancia: «Per l’anno prossimo ancora non lo so, chiaro che vorrei continuare qua: perché la Serie D a Imperia è tanta roba. Speriamo di riuscire a trovare le risorse per la prossima stagione, insieme alle persone che han già permesso di disputare quest’anno: Minasso, Gramondo, Ciccione, Ramoino, faccio i nomi perché lo trovo giusto. E’ stata davvero lunga questa stagione».

«Un applauso a coloro che hanno permesso le dirette streaming, agli addetti allo stadio, a tutti davvero – dichiara Daniele Ciccione, dirigente Asd Imperia -. Sono stanco perché è stata una stagione lunga ma soddisfacente. Il campionato è andato bene: abbiamo promesso il mantenimento dalla categoria ed è accaduto. Siamo salvi aritmeticamente anche senza playout. Unica nota stonata: l’afflusso allo stadio da parte della città. Mi aspettavo più gente. Evidentemente le ultime prestazioni e forse il caldo hanno influito. Come società, ci prenderemo un piccolissimo momento di pausa per riordinare le idee. Per il prossimo anno, dobbiamo vedere e far combaciare le nostre risorse e le richieste dell’allenatore».

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

PRIMO TEMPO

17’ primo squillo del match: Chessa di 30 metri, Dani para facilmente

18’ Sancinito prova la conclusione direttamente da corner: Porro coi pugni mette fuori area

20’ TRAVERSA CASTELLANZESE! Lancio in profondità che pesca Colombi: pallonetto a scavalcare Dani e palla che prende la parte alta della traversa

24’ Fusi ruba palla e passa a Colombi che ci prova dai 25 metri ma Dani ci arriva in presa bassa

32’ VANTAGGIO CASTELLANZESE! Grande azione di Colombo che poi tira e piega le mani a Dani. Sul tap-in arriva Bigotto e insacca

39’ PAREGGIO DELL’IMPERIA! Magia di Sancinito su punizione che batte un incolpevole Porro

45’ da corner, Minasso in girata pesca Scannapieco che mette alto da un metro

45’+1 fine primo tempo

SECONDO TEMPO

46’ subito Colombo. Tiro alto

47’ ancora Colombo pericolosissimo: è puntuale sul cross del compagno ma la conclusione da due metri termina fuori.

50’ Colombo è caparbio e si costruisce l’azione che lo porta al tiro: para Dani

65’ OSPITI IN 10! ESPULSO CONCINA! Grande contropiede sull’asse Capra-Virga e il terzino viene steso a pochi centimetri dall’area dall’ultimo uomo.

66’ Sulla punizione, Sancinito impegna severamente Porro

71’ ancora Sancinito velenoso su punizione. La palla attraversa la mischia e viene smanacciata da Porro con diffioltà

82’ GOL DELL’IMPERIA! Federico Virga mette il primo sigillo sulla stagione raccogliendo l’imbucata di Capra e scavalcando il portiere con un delizioso colpo sotto.

84’ Di testa ci prova Gazzetta e Dani respinge rischiando la ‘frittata’.

88’ Gazzetta dal limite: il tiro va alto

90’+4 Finisce la partita

IMPERIA-CASTELLANZESE 2-1

IMPERIA – Dani; Malltezi, De Bode, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap., Sancinito, Gnecchi (59’ Gandolfo); Capra, Minasso (55’ Martelli), Virga. All.: Lupo

CASTELLANZESE – Porro, Concina, Alushaj (87′ Ornaghi), Chessa, Colombo (61′ Mecca), Fusi (84′ Gazzetta), Gulinelli (61′ Negri), Bigotto, Perego, Sestito, Ghilardi. All.: Mazzoleni

MARCATORI: 32’ Bigotto ( C ); 39’ Sancinito , 82’ Virga (I)

AMMONITI: Scannapieco, Sancinito, Gnecchi, DeBode, Capra (I) Colombo ( C )

NOTE: Recupero 1’ nel primo tempo e 4’ nel secondo