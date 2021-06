Bordighera. E’ di quattro feriti, tre uomini e una donna, il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 7 a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’auto guidata da un uomo anziano stava percorrendo via Gallina in discesa quando, per ragioni ancora da chiarire, è finita nella sottostante via San Sebastiano dopo aver urtato il guard-rail.

La vettura, sulla quale viaggiavano come passeggeri tre familiari del conducente, è atterrata sulla fiancata, imprigionando al suo interno gli occupanti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, diverse ambulanze, il personale sanitario del 118 e i carabinieri.

A riportare le ferite più gravi è stata la donna, trasportata in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un trauma alla gamba e un trauma facciale.