Bordighera. Un uomo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Pasteur, all’altezza del parcheggio pubblico in località Due Strade a Bordighera. E’ successo intorno alle 14. Stando a quanto ricostruito, il pedone, R.D.R, 55 anni, è stato sbalzato a terra da una Bmw diretta verso mare. Nella caduta il 55enne ha riportato un taglio a una caviglia e un sospetto trauma cranico, avendo battuto la testa, ma è fortunatamente rimasto sempre vigile e cosciente. Soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera è stato accompagnato in ospedale.

A pochi metri dal luogo dell’incidente di oggi, un mazzo di girasoli ricorda il giostraio Salvatore Migliano. Era il 3 settembre 2020: l’uomo, 81 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali per gettare la spazzatura quando è stato travolto e ucciso dall’auto su cui viaggiava una coppia. L’incidente mortale si era verificato la sera, quando, come lamentano i residenti delle Due Strade, attraversare la strada è rischiosissimo a causa della scarsa illuminazione.

Ma un altro problema, dicono gli abitanti, è anche quello dell’alta velocità con cui gli automobilisti percorrono via Pasteur in quel tratto. Il dispositivo automatico che misura la velocità dei veicoli in transito, e dovrebbe servire da deterrente, spesso registra passaggi a 70-80 chilometri orari: ben oltre, dunque, il limite consentito.