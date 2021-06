Bordighera. Grandissimo riscontro di pubblico, ieri sera ai Giardini Lowe, per il primo saggio della Revolution Dance Studio, l’associazione sportiva di Bordighera che vede la direzione artistica di Thiago Oliveira e Teresa la Marca. Una serata all’insegna della danza, che ha regalato fortissime emozioni ai presenti.

Gli allievi si sono esibiti ballando coreografie con cui hanno vinto diversi concorsi e borse di studio, tra cui: On then now ( Primo posto unico e assoluto come miglior coreografia al coreografo Thiago Oliveira al concorso nazionale Steve Lachance competono 2021); Bad Friends (primo posto concorso nazionale Steve Lachance) e “Art is not crime”, gruppo Minopan (primo classificato al Lachance dance, primo classificato a Danza Italia e primo classificato W la danza).

Protagonisti assoluti di questa magnifica serata gli allievi della scuola guidati da un team di insegnanti giovani ma estremamente preparati: Anna Miele, Rosalba Vacchiano, Ilenia D Agostino, Noemi Buteri, Fabio Martini ed Enrico Callari.