Bordighera. Una giovane donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno alle 21 sull’Aurelia, all’altezza del distributore di benzina nei pressi dell’ospedale Saint Charles di Bordighera.

Stando alle prime informazioni, la giovane stava viaggiando a bordo della propria auto Volkswagen Golf quando, per ragioni ancora da chiarire, è stata urtata da un camioncino. Sembra che la donna, si fosse appena immessa sull’Aurelia dal distributore. In quel momento è sopraggiunto il camioncino che ha preso in pieno la Golf sul lato del conducente.

Foto 5 di 7













Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera, che ha soccorso la donna ferita accompagnandola al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i carabinieri.