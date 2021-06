Bordighera. Intorno alle 4 di stamane un uomo ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finito sul marciapiede, abbattendo quattro colonnine dissuasori e travolgendo anche la segnaletica stradale dei lavori in corso. E’ successo in via Vittorio Emanuele II, nei pressi della Libreria Mondadori di Bordighera.

Nell’incidente, che ha visto coinvolta la sola vettura, non si sono registrati feriti.

Sul posto sono accorsi i carabinieri che stanno compiendo accertamenti sulle cause dell’accaduto.