Bordighera, per l’Aurelia ipotesi rotatoria davanti a via Cornice dei Due Golfi

Bordighera. Una rotatoria per regolare il traffico sull’Aurelia, in località Arziglia, all’incrocio con via Cornice dei Due Golfi, la strada che conduce a Montenero. E’ il progetto, ancora a livello embrionale, dell’amministrazione comunale di Bordighera.

«La rotatoria dovrebbe essere realizzata in prossimità della galleria del Grand Hotel del Mare – spiega il sindaco Vittorio Ingenito – Per consentire un collegamento più sicuro tra Aurelia e via Cornice dei Due Golfi, visto che oggi, con il movimento creato dai numerosi appassionati di bici che frequentano Montenero, il traffico è aumentato notevolmente».

Secondo Palazzo Garnier, la rotonda risolverebbe il problema, consentendo a chi da via Cornice dei Due Golfi si immette sulla strada statale (e viceversa), di non tagliare la strada agli automobilisti che transitano sull’Aurelia.