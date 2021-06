Bordighera, camion nettezza urbana precipitato a Sasso: lunedì mattina strada chiusa per recupero mezzo

Bordighera. Via Vincenzo Rossi sarà chiusa domani, lunedì 21 giugno, dalle 9 alle 12 circa, per il recupero del camion della Docks Lanterna precipitato sottostrada a causa della rottura improvvisa del freno. Per la precisione, come si legge nell’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, la strada sarà chiusa nel tratto compreso tra l’intersezione con via Penne Nere e l’intersezione con via Giovanni Pascoli.

Motivo della chiusura, è la necessità di utilizzare un mezzo d’opera, per recuperare il camion, che occuperà l’intera carreggiata.

Chi vive tra Sasso e Seborga e necessita di raggiungere altre località dovrà percorrere strada Massatorta che collega Seborga con la val Verbone.

Stamani nella frazione di Sasso, a Bordighera, si è sfiorata una doppia tragedia. Solo per un miracolo, infatti, nessuno è rimasto coinvolto dal crollo del compattatore per rifiuti dal peso di circa 50 quintali: illeso il netturbino, che era appena sceso dal mezzo in sosta per raccogliere i rifiuti, e illeso anche l’ex assessore comunale Silvano Maccario, che si trovava nel suo giardino nel momento in cui è precipitato il camion.