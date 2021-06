Bordighera. «Mollare? Non ci abbiamo mai pensato, neanche nel momento più nero: abbiamo stretto i denti e ora andiamo avanti». Marco Liberato, chef e titolare insieme alla fidanzata Emma Romano del ristorante Bistrò 96 non ha mai avuto dubbi: il sogno, suo e della sua compagna, di portare avanti un locale tutto loro non poteva essere piegato, neanche dal Covid-19. E così, lo scorso 10 giugno, il ristorante al civico 144 di via Vittorio Emanuele II, ha festeggiato un anno.

Aperto nel 2020, in piena pandemia, il locale ha lavorato pochi mesi, prima di dover abbassare la serranda ad ottobre a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria in corso. Per riaprire Marco ed Emma, entrambi classe ’96, hanno dovuto attendere il 1 giugno, quando il Cts romano ha autorizzato il ritorno di pranzi e cene anche all’interno dei ristoranti che non dispongono di dehors.

Foto 5 di 7













Con l’audacia e la tenacia che solo i giovani hanno, la coppia non ha mai pensato di gettare la spugna. E oggi, anche grazie ad una affezionata clientela che apprezza la cucina di Marco Liberato, genuina e ricercata al tempo stesso, il Bistrò 96 è pronto a ripartire.

[Foto id=537368]

Il locale, giovane e moderno, propone menù alla carta o degustazione, per chi vuole scoprire un po’ tutti i sapori della cucina di Marco. I piatti vengono cambiati ogni tre mesi, seguendo la stagionalità dei prodotti, anche se un primo è ormai diventato intoccabile: quello dei tagliolini al nero di seppia con gambero di Sanremo e stracciatella. «I clienti mi hanno vietato di toglierlo dal menù», sorride lo chef. Ma ci sono anche tante altre cose da gustare, come il flan di trombette, spuma alla toma Bordigotta e polvere di porro bruciato o il carpaccio di Gambero di Sanremo. Prodotti che esaltano la tradizione e il territorio.

E se si vuole concludere il pasto con qualcosa di particolare, c’è la sfera di meringa ghiacciata con l’azoto: un dolce unico, di cui Marco ed Emma vanno particolarmente fieri.

Bistrò 96 è aperto tutti i giorni per la cena. A pranzo, invece, resta chiuso il lunedì e il martedì.

Per info e prenotazioni: 01841890336. Email: bistro96.bordighera@gmail.com

[Foto id=537366]